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Metin Turunç cezaevine gönderildi

Polisi Darp Görevinden Men, Darp, Sarhoşluk Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavir Ve Harakette Bulunma suçlarından tutuklanan zanlı Metin Turunç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Aralık 2022 Perşembe 15:01
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Metin Turunç cezaevine gönderildi



Cezaevine gönderilmesi talep edilen Metin Turunç, duruşmada kısa süreli baygınlık geçirdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Metin Turunç’un Polisi Darp Görevinden Men, Darp, Sarhoşluk Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavir Ve Harakette Bulunma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.12.2022 tarihinde saat 20: 30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde Lefkoşa'da sakin zanlı Metin Turunç’un ( E- 40) aşırı derecede alkol tesiri altında bulunduğu bir esnada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapmasına ilişkin kendisini uyarmak isteyen PM. S.D. (E-52- Polis - KKTC), PM H. C. ( E-32), PM. C.A. (E 36 Polis - KKTC), PM. K. G.'nin (E - 42 - Polis KKTC) muhtelif yerlerine gelişi güzel elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile görevli Polis'leri darp edip görevlerinden men ettikten sonra olaya müdahale etmek isteyen konu hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan M. A.T.'nin (E-29) muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak sureti ile adı edileni darp edip olayın hemen akabinde her iki elini gelişi güzel yukarı aşağı sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu anlattı. Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 12 tane benzeri suçlardan sabıkası bulunmakta ve halen Polisi Darp ve Görevinden Men suçlarından 2022 yılı içerisinde teminatı bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı, Metin Turnç’un psikiyatr doktorunu tanık olarak dinletti ve çok ciddi ilaçlar kullandığı ayrıca bu ilaçları doğru kullanmadığında kontrolsüzce davranışlar seyredebileceğini anlattı. Duruşmada bayılan Metin Turunç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının halka ve polis teşkilatı için tehlike teşkil ettiğini belirtip, 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)

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