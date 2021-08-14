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Metrekareye 7 Kg Yağış Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi yapılan ölçümlerde dün ve bu sabah en çok yağmurun metrekareye 7 kilogram ile Geçitkale’de tespit edildiğini kaydetti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:06
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Metrekareye 7 Kg Yağış Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, yazılı açıklamasında, Geçitkale’yi  metrekareye 1 kg ile Sandallar’n takip ettiğini belirtti.
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

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