Metropol ve Kiler’e yakışmadı!

BAKANLIK DEVREDE… Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, dünden bu yana sosyal medyada Kiler Market ve Metropol Süpermarket’le ilgili yapılan paylaşımlar üzerine Bakanlık olarak harekete geçtiklerini ve konuyu araştırması için Pazartesi günü müfettişlerin marketlere gönderileceğini açıkladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ… marketlerin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesine rağmen, Metropol Süpermarket’in personelinin maaşından kesinti yapması, Kiler Süpermarket’in ise bazı personellerini ödeneksiz izne çıkarması hatta işten çıkarması sosyal medyada çok büyük tepki gördü.

Metropol Süpermarket ve Kiler Süpermarket’in personellerine karşı tutumu toplumda büyük tepkiye neden oldu. Birçok özel sektör işletmesinin kapalı durumda olduğu bu dönemde, marketlerin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesine rağmen, Metropol Süpermarket’in personelinin maaşından kesinti yapması, Kiler Süpermarket’in ise bazı personellerini ödeneksiz izne çıkarması hatta işten çıkarması özellikle sosyal medyada çok büyük tepki gördü.

Sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar, Metropol Süpermarket ve Kiler Süpermarket’i boykot edeceklerini açıklayarak, örgütlü şekilde boykot çağrısı yapmaya başladı. Sosyal medyada başlayan boykot çağrısı çığ gibi büyüdü.



LEMAR VE BELÇA’YA ALKIŞ

Market ve süpermarketlerin içinde bulunduğumuz bu dönemde normal zamanlardan kat be kat daha fazla çalıştıklarını, çok daha fazla kazanç elde ettiklerini ve çalışanların da çok fazla efor sarf ettiklerini dile getiren vatandaşlar, 2 süpermarketin bu tutumunun insanlığa sığmadığını savundu. Öte yandan çalışanlarına bu zorlu dönemde ekstra prim ödemesi yapan Lemar Süpermarket ile Belça ise halkın takdirini topladı. Vatandaşlar, bu iki marketin desteklenmesi için birbirlerine çağrıda bulundu.

KORKMAZHAN’DAN ‘BOYKOT’ ÇAĞRISI

Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan, yaptığı açıklamada 2 markete boykot çağrısında bulundu. Korkmazhan, “İşçinin emeği ve yarattığı artı değer ile zenginleşenler, bu zor günler de kendilerine yakışanı yapıyor” şeklinde konuştu.

“İşçilerin maaşlarından kesinti yapan, ödeneksiz izne çıkaran ve işten durduran Metropol ve Kiler Süper Marketleri bundan sonra boykot ediyoruz” diyen Korkmazhan, vatandaşlara bu iki marketi boykot etme çağrısında bulundu.

SUCUOĞLU, “GEREĞİ YAPILACAK”

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, dünden bu yana sosyal medyada Kiler Market ve Metropol Süpermarket’le ilgili yapılan paylaşımlar üzerine Bakanlık olarak harekete geçtiklerini ve konuyu araştırması için Pazartesi günü müfettişlerin marketlere gönderileceğini açıkladı.