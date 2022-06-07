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Mevcut Belediye Başkanları Göreve Devam Edecek

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayınlanarak, halkın bilgisine sunuldu.

07 Haziran 2022 Salı 06:50
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Mevcut Belediye Başkanları Göreve Devam Edecek

Yasa Önerisi'ne göre, yerel yönetimlere ilişkin seçim tarihi 27 Kasım Pazar günü olarak yeniden düzenlendi.

Ayrıca, yeni seçilen belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, muhtarların ve ihtiyar heyeti üyelerinin göreve başlayacağı tarihe kadar mevcutların devam edeceğinin anlaşılması için bu yasa önerisinin hazırlandığı da vurgulandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ELEKTRONİK DEVLET İDARESİ (DD-EDİ) YASA ÖNERİSİ

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi de Resmi Gazete yayınlandı.

Halkın bilgisine sunulan Yasa Önerisi’nin genel gerekçesi şöyle:

“KKTC’de dijital dönüşümün oluşturulması ile geliştirilmesi ve bilgi toplumu insanının (vatandaş) devlet kurumlarındaki işlevlerini, elektronik ortamda rahatlıkla ve hızlı bir şekilde yapabilmesi, kurumlar arası bilgi alışverişinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri alanında tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının; birlikte uyum içerisinde çalışabilmesi, gereksiz kaynak israfının önlenmesi, personel verimliliğinin artırılabilmesi, yazılım-donanım-hizmet alımlarında ayniyatın sağlanabilmesi amacı ile, e-Devlet altyapısının oluşturulması için, düzenleyici ve denetleyici bir organ olarak Dijital Dönüşüm ve e-Devlet İdaresi'nin oluşturulması amaçlanmaktadır.”

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