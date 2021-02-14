Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

MEVCUT İZİN BELGELERİ 22 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ

 İlçe Emniyet Kurullarının, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında özel sektör çalışanlarına 15 Şubat’a kadar verdiği izin belgelerinin 22 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olacağı açıklandı.

14 Şubat 2021 Pazar 15:09
777 Okunma
MEVCUT İZİN BELGELERİ 22 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ

 İlçe Emniyet Kurullarının, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında özel sektör çalışanlarına 15 Şubat’a kadar verdiği izin belgelerinin 22 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olacağı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Kurularının, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede bulaş riskinin en aza indirilmesi, insan hareketliliği ve yoğunluğunun minimum seviyeye çekilmesi amacıyla ülkede uygulanan sokağa çıkma kapsamında verilen izin süresi konusunda bilgilendirme yapıldı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 12.02.2021 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların 3. Maddesinde bahsi geçen; ‘Açık olan özel sektörlerde çalışacak personel işveren tarafından belirlenecektir. İşveren tarafından belirlenen çalışan listeleri İlçe Emniyet Kurulları tarafından onaylanacaktır. Çalışanlar, işverenlerinin kendilerine vereceği, İlçe Emniyet Kurullarından onaylı görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar’ şeklindeki karara uygun olarak, daha önceden İlçe Emniyet Kurullarına başvurarak, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren izin belgesi alanların, 15 Şubat 2021 tarihine kadar olan mevcut izinleri, 22 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. 15 Şubat 2021 tarihine kadar izin başvuruları onaylanmış olanların İlçe Emniyet Kurullarına yeniden izin başvurusu yapmalarına gerek yoktur.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SENNAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
SENNAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TATAR, TERÖR ÖRGÜTÜNCE ÖLDÜRÜLEN 13 SİVİLLE İLGİLİ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
TATAR, TERÖR ÖRGÜTÜNCE ÖLDÜRÜLEN 13 SİVİLLE İLGİLİ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
BAŞBAKAN SANER, TÜRKİYE'DE ŞEHİT 13 KİŞİ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
BAŞBAKAN SANER, TÜRKİYE'DE ŞEHİT 13 KİŞİ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim