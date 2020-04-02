Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Ali Baturay’ın “Mevduatlardan tıraşlama yapılacak mı?” sorusu üzerine konuşan Taçoy, kesinlikle mevduatlardan tıraşlamaya gidilmeyeceğini söyledi.

Şuanda öyle bir düşüncelerinin olmadığını aktaran Hasan Taçoy, o aşamaya gelinmediğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, şöyle devam etti:

Bankacılık sektörü bizim için çok önemli 2001’de bunu tecrübe ettik. Ona dokunmayacağımızı ısrarla söylüyorum. Bu çok önemli bir risk. Bunun konulması en son konuşulabilecek bir şeydir. Tüm halkımızdan rica ediyorum, bir bankayı yaratan içindeki mevduattır. Bizin ihtiyacımız olan piyasaya para sürmektir.