Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.
Ali Baturay’ın “Mevduatlardan tıraşlama yapılacak mı?” sorusu üzerine konuşan Taçoy, kesinlikle mevduatlardan tıraşlamaya gidilmeyeceğini söyledi.
Şuanda öyle bir düşüncelerinin olmadığını aktaran Hasan Taçoy, o aşamaya gelinmediğini kaydetti.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, şöyle devam etti:
Bankacılık sektörü bizim için çok önemli 2001’de bunu tecrübe ettik. Ona dokunmayacağımızı ısrarla söylüyorum. Bu çok önemli bir risk. Bunun konulması en son konuşulabilecek bir şeydir. Tüm halkımızdan rica ediyorum, bir bankayı yaratan içindeki mevduattır. Bizin ihtiyacımız olan piyasaya para sürmektir.
insanlar yıllarca uğraşsın azar azar biriktirsin sizde traşlayın. sora millet haklı olarak gitsin parasını çeksin böylece bankalar batsın kapansın ve ekonomi diye bişey kalmasın
şu anda sözcüğü bile ekonomik kriz çıkartmaya yater. insanların kafasında soru işareti yaratıyorsunuz ve insanları teşvik ediyorsunuz gidip paralarını çeksinler ve herkes bunu yapınca bankalar bataaaaaaaarrrrrrrrrrBeğen (3) Beğenmedim! (0)
Bu sözün yapılması değil,konuşulması bile yanlış.İnsanlar kriz üstüne kriz yaşıyor,böyle bir salgında insanların bankalara üşüşüp paralarını çekmek istemesi sonumuz olur.Bu ne kötü bir haver
bakanımızdan rica ediyorum anlaşılır şekilde açıklama yapsın çünkü vatandaş yanlış anlayabilir. traşlamak kelimesi güzel bir kelime değil. örnek ana paraya kimse dokunamaz desi. ancak kardan aldığın vergi yükselebilir desin.millet de endişe etmesin ana paradan kesinti olacak şeklinde yanlış anlaşılmasınç aksi takdirde millet yanlış anlarsa gidip parasını çekmek isteyecek ve o zaman sorun olacak