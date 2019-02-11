Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 25 Şubat- 17 Mart tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağını duyurarak, vatandaşlara belirtilen bölgelere girmemeleri uyarısında bulundu.
“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusu, Karpaşa hattın doğusu, doğuda: Yumru T. - Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı, Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. Hattının kuzeyi, Kuzeyde: Karpaşa –Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”