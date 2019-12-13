Mevlevi bölgesinde 14-27 Aralık tarihlerinde havan atışı yapılacak

Mevlevi bölgesinde yapılacak havan atışları nedeniyle, yarından 27 Aralığa kadar bölgeye girilmemesi istendi.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atış yapılacak günlerde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında can ve mal güvenli açısından şu bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:

“Batıda: Yuvacık köyü 500m. Güneydoğusu – Kalkanlı 700 m. Doğusundan geçen hattın doğusu,

Doğuda: TutukçuT. – Gürkan Burnu hattının batısı,Güneyde:Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu – Soğan T. 500 m. Doğusuhattının kuzeyi,Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. Doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”