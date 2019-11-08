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Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek

İslam aleminde kutlanmakta olan Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek.

08 Kasım 2019 Cuma 10:31
Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Mevlit Kandili’nin tüm insanlığa yapılan yeni bir kurtuluş çağrısı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Atalay, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hicri Takvime göre doğduğu gün vesilesiyle idrak edilen Mevlid Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Kandiller, gönül dünyamızı arındırma temizleme fırsatı, nefsimizi yanıltıcı arzu ve isteklerden uzaklaştırma imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir” dedi.

Mevlid Kandili vesilesiyle tüm camilerde programlar düzenleneceğini belirten Atalay, Lefkoşa Hala Sultan Camisi’nde 18.30-19.30 arası icra edilecek programın BRT’den canlı yayınlanacağını kaydetti.

Din İşleri Başkanlığı’nın, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 Mevlid Kandili için açıkladığı “Peygamber ve Aile” temasını benimsediğini kaydeden Atalay, Din Hizmetleri Müşavirliği ile işbirliğinde yarın (9 Kasım Cumartesi) saat 13.00’de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bünyamin Kahraman’ın konuşmacı olarak katılacağı “Peygamber ve Aile” konulu konferans düzenleneceğini kaydetti.

Hazreti Muhammed’in doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır da mesaj yayımladı.

Çakır mesajında, Hz. Muhammed’in insana ait bütün değerlerin dibe vurduğu, cehaletin kol gezdiği, zulmün insanlığı esir aldığı, şefkat ve merhametin ortadan kalktığı karanlık bir dönemde dünyaya teşrif ettiğini belirterek, “O, hayatı boyunca insanlara değer vermiş; çalışkanlığı, hoşgörüsü, inançlara saygısıyla sosyal dokuyu tamir etmiş; barışın, kardeşliğin, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örneklerini yaşayarak öğretmiştir” dedi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Mevlid Kandili
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