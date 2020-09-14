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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir özel televizyon kanalında Doğu Akdeniz'deki gerilim ve gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:44
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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınına konuk oldu. Bakan Çavuşoğlu burada Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilim, Yunanistan'ın küstah tavrı, Fransa'nın bölgeyi karıştırmaya yönelik hamleleri, Suriye'deki son durum, ABD'nin tutumu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

1 aydır Oruç Reis sismik araştırma yapıyor. Bu rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır. Navtex'i de o nedenle yayınlamadık. Sismik araştırma ve sondaj yapacağınız bir yer için yayınlanır. Özellikle sismik araştırmalar için Navtex çok önemlidir. Seyrini değiştirmesi gereken gemiler olabilir. Sismik araştırmalar denizin altının adeta fotoğrafını çeker. Bu nedenle bu bölgeden herhangi bir geminin geçmemesi lazım. Bir tatbikat olduğunda da 6 mil hiçbir geminin yaklaşmaması gerekiyor.

Gemi bakıma çekildiğinde Navtex yayınlamanın anlamı yok. Yeni bölgeye geçeceği zaman Navtex yayınlanır. Bunu geri adım olarak yorumlamak doğru değil. Meis'e gelen Cumhurbaşkanı geri adım olarak algılamış. CHP de, geri adım olarak yorumlamış. Keşke bir sorsaydı, izah etseydi bakanlığımız.

Yunanistan , AB'yi arkasına alarak gövde gösterisi yapmaya çalışıyor. Ama içi boş. Birkaç denemesi oldu ama cevabını aldı.

Son Güncelleme: 14.09.2020 10:48
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
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