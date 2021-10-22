‘MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı’ sona erdi

Tüm dünyada Belediyeler ve Yerel Yönetimlerin en üst düzeyde temsil edildiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler ağının 9 coğrafyadaki teşkilatlarından biri olan Birleşmiş Kentler ve yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın düzenlediği ve Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen “MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı” bugün sona erdi.

26 ülkeden birçok Belediye başkanı, sivil toplum örgütleri, bakanlar, okul temsilcileri, muhtarlar ve yerel yönetimlerin katıldığı çalıştayın son gününde, Kültür Turizminde Erişilebilirlik, Engelli Bireylerin Sorunları, Turistik Değerler, Erişilebilir Turizm ve Yardımcı Teknolojiler, İşletmelerde Erişilebilirlik, Erişilebilirlik Altyapısı ve Yönetimi, Ulaşılabilir Destinasyonlar konuları ele alınarak, farklı panellerle katılımcılara Zoom üzerinden de katılma fırsatı sağlandı.

Mimari tasarım, peyzaj, mekanik-teknik ve yasal mevzuat boyutlarının bilimsel çalışmalar, uygulamalar ve deneyimler üzerindeki etkisinin de konuşulduğu çalıştayda son olarak katılımcılar mevcut durumu ortaya koymak, ihtiyaç ve beklentileri değerlendirmek üzere masa başında grup toplantıları gerçekleştirdiler.

Girne Belediye Başkanı ve MEWA Turizm ve Kültür Komisyonu Başkanı Nidai Güngördü, de konuşmasında, 280 aktif şehrin üyesi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatıyla böyle bir Çalıştayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Güngördü, Dünya Sağlık Örgütü’nün, Dünya Bankası iş birliğinde hazırladığı rapora göre dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli bireylerden oluştuğunu anımsatarak, kentlerin, tüm bireyler için erişilebilir ve güvenli olması gerektiğine vurgu yaptı.

BM erişilebilirliğin sağlanması, engelli bireylerin katılımı konusunda aldığı kararlara yönelik, üye ülke ve kentlerdeki uygulama deneyim ve sorunları ele alarak bunlara çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştayda, turizmde erişilebilirliğin önemi konusunda ciddi bir farkındalık yaratıldığı kaydedildi.

Güngördü, insan odaklı bir belediyecilik ve kent yönetimi anlayışıyla ortak akla uygun çözümlerle kentlerin daha güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir olacağını kaydetti.

Belediyelerin engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemelerin kent halkı tarafından da benimsenmesi ve dikkate alınmasının önemine vurgu yapan Güngördü, göreve geldikleri 2014 Temmuzdan itibaren KTMMOB’un sunduğu standartlarla, tüm işyerlerinde, engellilerin erişimine uygun olmasını zorunlu hale getirdiklerini anımsattı.