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Meydan savaşı gibi kavga!

Gönyelide meydana gelen vahim zarar suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı-1 N. S. S. ve zanlı-2 E. S. F. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:26
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Meydan savaşı gibi kavga!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, huzurda bulunan zanlı-1 N. S. S. ve zanlı-2  E. S. F.  vahı̇m zarar suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 02.07.2021 tarı̇hı̇nde saat 12:45 raddelerı̇nde Lefkoşa Gönyelı̇ Otağ Sokak üzerı̇nde Lefkoşa'da sakı̇n N. S. S. ve E. S. F. aynı yerde sakı̇n H. H. S.  ı̇le bı̇r kavgada yer aldıkları sırada adı edı̇lenı̇n sağ el serçe parmağının kırılmasına sebep olup vahı̇m bedensel zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis,  mesele ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak zanlılar derdest emrı̇ gereğı̇ tutuklandıklarını söyledi.

Polis, mesele ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak henüz ı̇sı̇mlerı̇ tespı̇t edı̇lemeyen 2 şahıs ve meselede kullanıldığına ı̇nanılan 1 adet tahta sopa arandığını belirtti. Polis, bu olgular ışığında tahkı̇katın salı̇men yürütülebı̇lmesı̇ ı̇çı̇n zanlıların 3 gün daha polı̇ste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kaza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 03.07.2021 15:06
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