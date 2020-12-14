Meyhaneciler ayağa kalktı

Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararla meyhanelerin kapatılmasına Restorancılar Birliği sert tepki gösterdi.

Kısa sürede bir araya gelen meyhane işletmecileri basın toplantısı düzenledi.

Meyhanecilerin de örgütlü olduğu Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, alınan kararın adaletsizlik olduğunu belirtti.

Akşamcı meyhanesindeki basın toplantısında konuşan Kayım, “Tüm üyelerimiz kurallara uyuyor, uymayan varsa da ilgili makamlar kontrol edilsin, cezalarını versin. Bir çok arkadaşımız mal alımı yapmıştır, rezervasyonlar vardır. Bu karar kesinlikle gözden geçirilmelidir. Kurallara uymayan varsa cezalandırılsın. Kapatmayı kesinlikle kabul etmiyoruz ve ne gerekiyorsa yapacağız” dedi

Saliş: Evimize ekmek götüremeyiz

Basın toplantısında konuşan Mağdurlar Meyhanesi Direktörü Nidai Saliş de alınan kararın gözden geçirilmesini istedi. Tüm meyhanelerin yeni yıl için organizasyonlar yaptığını anlatan Saliş, kapatma kararının uygulanması durumunda evlerine ekmek götüremeyeceklerini söyledi.

Tatlıdil: Alınan malzemeleri atalım mı?

Bizim Meyhane Direktörü Emirali Tatlıdil de konuşmasında “Küçük ölçekli meyhaneleriz biz. Cumartesi gününe kadarki tüm alış verişler yapıldı.. Ne yapacağız biz bu hazırlıkları… Çöpe mi atalım? Geçen sefer 70 gün çalışmadık, tüm ürünleri attık. Kararlar alınırken bunlara dikkat edilmeli.” diye konuştu.

SES KIBRIS