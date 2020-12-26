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Meyhaneler isyan bayrağını çekti

Üst Kurul'un aldığı yeni tedbir kararı sonrası “Alınan kararlardan sonra bu iş buraya kadar” diyen Akşamcı Meyhanesi işletme sahibi Arif Bayraktar, 18 yıldır hizmet veren meyhaneyi satılığa çıkaracağını açıkladı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 09:43
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Meyhaneler isyan bayrağını çekti

Üst Kurul tarafından alınan yeni tedbirlere işletmecilerden sert tepkiler sürüyor...

Akşamcı Meyhanesi işletme sahibi Arif Bayraktar, Üst Kurul’un aldığı karar sonrası 18 yıldır faaliyet gösteren meyhanenin yarın satılığa çıkarılacağını duyurdu.

İşin şakası olmadığını işaret eden Bayraktar, bakmakla yükümlü olduğu 9 aylık kızı ve eşi olduğunu belirterek, “Banka taksitlerim ev borcum var” dedi.

Bayraktar, Üst Kurul’un aldığı karar nedeniyle meyhanenin satılacağını belirterek, “Bu alınan kararlardan sonra bu iş buraya kadar” ifadelerini kullandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı karar ile pek çok işletmenin saat 21.00'den sonra hizmet vermesinin yasaklanması ve yılbaşı etkinliklerinin iptal edilmesine işletmeler tepki göstermiş. Gönyeli’de hizmet veren Bizim Meyhane’nin de satışa çıkarılacağı açıklanmıştı.

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