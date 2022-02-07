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Meyvede rekor fiyat çileğin, kilosu 60 TL

Marketlerdeki meyve ve sebze fiyatlarındaki pahalılık, pazar tezgahlarına da yansıdı

07 Şubat 2022 Pazartesi 10:55
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Meyvede rekor fiyat çileğin, kilosu 60 TL
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Ülkemizde önüne geçilemeyen pahalılık, her gün yapılan zamlar, zamlara bağlı her alandaki fiyat artışları vatandaşın alım gücünün yerle bir etti.

Girdi maliyetlerinin artması ve soğuk hava nedeniyle rekoltede yaşanan düşüş nedeniyle sebze ve meyvedeki fiyat artışı da önlenemez hale geldi.

Marketlerdeki meyve ve sebze fiyatlarındaki pahalılık, pazar tezgahlarına da yansıdı.

Çilek tezgahta

Pazar tezgahlarında tüm ürünlerin fiyatlarında farklılıklar var.

Üreticiler bu farkta ürünün kalitesi, sınıfı ve yetiştiği bölgenin etkisi olduğu söyledi.

Pazardaki meyve fiyatları incelendiğinde rekorun, kilosu 60 TL’den satılan çilekte olduğu görüldü.

Bazı tezgahlarda kutu içinde 320 gram olarak satışa çıkan çileğin kilosu ise 20 TL olarak fiyatlandı.

Verigo üzüm 40 TL, ananas tanesi 30 TL, elma, armut, ayva ve muz 13TL-18 TL arasında satılırken, kivi 18-25 TL arasında, nar 13 TL’den alıcı buldu.

Yerli üretim mandalina ve portakal en ucuz meyveler arasında yer aldı.

Mandalinanın fiyatı cinsine ve sınıfına göre 4 TL ile 8 TL arasında değişiklik gösterdi, portakal kilosu 5 TL’den satıldı.  

Sebze de pahalı

Açık pazardaki sebze fiyatları, marketleri aratmadı.

Salatalık ile domatesteki durdurulamayan fiyat yükselişi dikkat çekti.

Salatalık 35 TL, domates ise sınıfına ve cinsine göre 18 ile 23 TL arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Biber, kabak ve patlıcan da son haftalardaki yüksek fiyat istikrarını korudu.

Biber çeşidine göre 30 ile 45 TL arasında, kabak 30 TL, patlıcan ise yine sınıfına ve cinsine göre 30 ile 40 TL arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yer aldı.

Mantar 45 ile 50 TL arasında; bullez ile kolakas 20-25 TL, pancar da 15 TL’den alıcı buldu. Her evin olmazsa olmazı patatesin kilosu 10 TL’den; yeşillikler de 5 TL civarındaydı.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

 

Son Güncelleme: 07.02.2022 13:50
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