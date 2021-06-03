Mezuniyet töreni, 18 haziran cuma akşamı gerçekleştiriliyor

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre tören saat 19:00’da, GAÜ Lympic’te yer alacak.
Mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin en geç 10 Haziran tarihine kadar törene katılım için başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Son Güncelleme: 03.06.2021 16:50
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, 18 Haziran Cuma akşamı Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre tören saat 19:00’da, GAÜ Lympic’te yer alacak.
Mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin en geç 10 Haziran tarihine kadar törene katılım için başvuruda bulunmaları gerekiyor.