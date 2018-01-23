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Michael lüksü seviyor

Erdaç Başarın evinden para ve cep telefonu çaldı, Calvin Klein kilot aldı.

23 Ocak 2018 Salı 10:42
Michael lüksü seviyor
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa’da Erdaç Başar’a ait eve girerek bin lira nakit para ve cep telefonu çalmakla suçlanan Michael Matsikti’nin, Calvin Klein marka pahalı iç çamaşırı polisin de dikkatini çekti. 

Zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, 19 Ocak 2018 tarihinde Erdaç Başar’a ait evin penceresini hasara uğratan zanlının içeri girdiğini ve mutfak tezgâhı üzerinde bulunan 2 adet cep telefonunu çaldığını söyledi. 

Polis, zanlının daha sonra tezgâh çekmecesinde bulunan Bin TL nakit parayı da çalarak ayni pencereden çıkarak kaçtığını mahkemeye aktardı. 

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının çaldığı telefonları satmaya çalışırken yakalandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Mahkeme, zanlının öğrenci oluşunu dikkate alarak yurtdışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Doğru Söz 2018-01-23 12:09:12

Öğrenci ha! Öğrencilik sadece şemsiye.Sistem müsait. Para ile diploma alma sistemi devam ettiği sürece adamlar çalma çırpma eroin fuhuş gibi gözde(!) meslekleri icra için daha çok mesai yapabileceklerdir. Kolay gelsin çocuklar. Uygun ülkede olduğunuzu siz bilirsiniz de, benim zavallı gördüğüm
bilmeyrnlerdir! Devlet nerede mi? Soyut şeylerin nerede olduğu sorulmaz! inanç işi...

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