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Miçotakis Güney Kıbrıs’ta

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ilk yurtdışı resmi ziyareti çerçevesinde bu sabah Rum tarafına gitti. Rum Başkanlık Sarayı’nda törenle karşılanan Miçotakis, “Yunanistan güçlüyse Kıbrıs da güçlüdür” dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
Miçotakis Güney Kıbrıs’ta

Rum radyosuna göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başkanlık Sarayı kapısında karşıladığı Miçotakis, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ziyaretinin sembolik değil özlü olacağına işaret etti.

Miçotakis “Açık konuları masaya koyacağız ve iki ülke arasında yeni ve artık kişisel işbirliğimiz başlayacak. Yunanistan güçlü olduğunda Kıbrıs da güçlüdür, dünyanın her yerindeki Helenizm de güçlüdür” dedi. Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki meydan okumalara her zaman birlikte ve güçlü cephe olarak göğüs gerdiğini, şimdi de ciddiyetle ve özgüvenle göğüs gereceklerini söyleyen Miçotakis “Adalet bizimledir” dedi.

Anastasiadis ise Miçotakis’in Başbakanlık görevini devralmasının hemen ardından Güney Kıbrıs ziyaretini birinci öncelik addetmesinin, iki ülke arasındaki sıkı bağlar dışında, müteveffa babası Konstantinos Miçotakis’ten miras, Kıbrıs’a şahsi ilgisini de gösterdiğini söyledi. Anastasiadis “Ezeli dostluğumuz ve sıkı bağlarımız Kıbrıs sorununun ve Helenizm’in ve ülkelerimizin iyiliği için devam edecek” dedi.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “Yalnız iki ülke olarak değil AB’deki ortakları ve bölgedeki komşuları ile müştereken göğüs gereceği meydan okumalar olduğunu” savunan Anastasiadis Miçotakis’e “zor görevinde başarı” diledi.

(BRT/RB)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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