Mide bulantısı için pratik çözüm yolları

Mide bulantısı çekiyor ve bundan kaynaklı kendinizi rahatsız mı hissediyorsunuz? Mide bulantısı çeken kişiler için her zaman bir doktora danışılması gerekmez. Semptomlar basit ev ilaçları ile de hafifletilebilir. Öte yandan, şiddetli mide bulantısı ile rahatsızlık daha sık ve daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkarsa, bir doktora danışmalı ve muayene ettirmelisiniz. Aynı durum, bulantıya ateş, kalp ağrısı ve baş dönmesi gibi diğer semptomların eşlik etmesi durumunda da geçerlidir. Acil bir durumda, semptomlar inme veya kalp krizi ile ilgili olabilir. Midenizdeki bu rahatsız edici durumdan anında kurtulmak için denenmiş ve test edilmiş ev ilaçlarını göstereceğiz. Mide bulantısı için hızlı ve pratik çözümler karşınızda!

Baharatlı ve acı yiyeceklerden kaçının!

Baharatlı yiyecekler mideyi fazlasıyla yorar ve tahriş eder, bu durumda mide bulantısına sebep olur. Aynı şekilde; aşırı şekerli, tatlı ve çikolatalı gibi yiyecekler de mide bulantısına sebep olur. Siz de bu yiyecekleri yediğinizde mideniz bulanıyorsa, midenize kısa bir mola verin ve mümkün olduğunca bu tarz yemekleri yemekten kaçının. Kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz mide dostu bir yemek planlaması yapın, aşırı kusma durumlarında ise; patates ve muz yemeyi deneyin.

Zencefil mide bulantısını önler

Zencefil sadece soğuk algınlığı için yararlı olmakla kalmıyor aynı zamanda sağlıklı bir mide için bir numaralı ilaç diyebiliriz. Zencefil, mide bulantısına yardımcı olur. Çok yönlü özellikleri sayesinde n uçucu yağları mide bulantısını ve kusmayı azaltır ve sindirim etkisine sahiptir. Zencefilden bir parça çiğneyebilirsiniz ya da zencefil kökünü çay olarak demleyip tüketebilirsiniz.

Havuç mide bulantısını ortadan kaldırmaya yarar

Meyve ve sebzelerin lifleri mide bulantısını gidermeye yardımcı olur. Havuç, bağırsaklardaki toksinleri bağlayan ve böylece mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olan çok miktarda diyet lifi içerir. Havuç lapası veya taze havuç çorbası mide bulantısına iyi gelecek ve rahatlamanızı sağlayacaktır.

Limon asitte olsa mide bulantısına iyi gelmektedir

Taze limonun hem kokusu hem de tüketimi mide bulantısına iyi gelmektedir. Yine de limonun asidik özelliğini göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde bir dilim limonu direkt emebilirsiniz, taze limon suyuyla karıştırılmış bir bardak su da içebilirsiniz, küçük yudumlarda içmeye özen gösterin.

Ayran ve soda karışımı mideyi rahatlatır

Eğer sık sık sindirim problemleri yaşayan biriyseniz, gün içinde ya da yemeklerin yanında sade soda tüketebilirsiniz. Soda sindirimi rahatlatan bir içecektir ve ayran da içinde yer aldığında mide içeresine bir çeper oluşturur. Böylelikle mide problemine karşı bir önlem olduğunu hatırlatır.