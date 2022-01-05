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Mihailidis: Bu aşılar bedava değil

Fileleftheros Genel Yayın Yönetmeni Aristos Mihailidis, aşılar konusunda "bu aşılar bedava değil... Rum vergi mükellefleri satın alıyor, yasa dışı rejimin yasa dışı yurttaşları Kıbrıslı Türklere veriliyor" diyerek Kıbrıslı Türkleri aşağıladı, Rum yönetimini suçladı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 20:12
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Mihailidis: Bu aşılar bedava değil
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Fileleftheros Genel Yayın Yönetmeni Aristos Mihailidis, “Guterres raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin teslim aldığı 1 Milyon 956 Bin 023 doz aşıdan ‘kuzeye nakledilen’ miktarın 234 Bin 38 olduğunu ve miktarın düşük olduğunu belirtiyor. ‘Bizimkiler’ ne yazıyor peki? Guterres’in adil paylaşım olmadığı konusunda suçladığını… Bu aşılar bedava değil, Rum vergi mükellefleri ile alınıyor ve yasa dışı rejime vergi ödeyen ‘yasa dışı’ yurttaş Kıbrıslı Türkler’e veriliyor” diyerek Kıbrıslı Türkleri aşağıladı.  

 “Kıbrıslı Türklerin aşıları ve adil paylaşım” başlıklı yazısında Aristos Mihailidis, “daha ne kadar saçmalayabiliriz!” diyerek şu çarpıcı ve Rum yönetimini Kıbrıslı Türklere aşıları verdiği için suçlayan  ifadeleri kullandı;

“Daha ne kadar saçmalayabiliriz! Kendi kendini felakete götürmenin de bir sınırı var. Guterres’in sadece Ankara’ya hizmet eden sinsi ifadelerini reddedip bunlara yanıt vereceğimiz yerde bunları benimseyip lotus oburlarıymışız gibi lanse ediyoruz. (…) Guterres raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin teslim aldığı 1.956.023 doz aşıdan ‘kuzeye nakledilen’ miktarın 234.038 olduğunu ve miktarın düşük olduğunu belirtiyor.

‘Bizimkiler’ ne yazıyor peki?

Guterres’in Kıbrıs Cumhuriyeti’ni adil paylaşım olmadığı konusunda suçladığını. (…) Bu aşılardan hiçbirini kimse Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağışlamadı. Bunları satın alıyor ve vatandaşlarına ücretsiz veriyor. Bunları Kıbrıslı Rum vergi mükelleflerinin ödediği paralarla satın alıyor ve bu aşıları yasa dışı bir rejime vergi ödeyen Kıbrıslı Türkler gibi yasa dışı vatandaşlarına veriyor. O yasa dışı rejim de hepsini Türkiye’den gelen Çin aşısıyla aşılamak istemişti.”

Kaynak: KIBRIS POSTASI

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