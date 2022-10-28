MİK Başkanı Halis Üresin, Gündem Kıbrıs Web TV'de konuştu...

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“MİK’İN BİR HUKUKÇUSU DAHİ YOKTUR”

Merkezi İhale Komisyonu’nun çalışmalarından bahseden MİK Başkanı Halis Üresin, “Merkezi ihale Komisyonu sadece Halis Üresin’den ibaret değil. Bir bütünlük içerisinde hareket ediliyor. MİK aslında KKTC’deki bütün ihaleleri yapan kurumdur. Bunları da yaparken teşkilat yasası geçmemiş ve kadroları oluşmamış bir ihale komisyonu var. MİK’in bir hukukçusu dahi yoktur. Bu gerçekleri halkımız bilmediği için farklı yorumlar getirilebilir” dedi.

“TEK BAĞLANAMAYAN YAKIT İHALESİ OLDU”

Akaryakıt Taşıma İhalesi hakkında bilgi veren Üresin, “Bizim yaptığımız yüzlerce ihale var. Ancak tek bağlanamayan yakıt ihalesi oldu. Personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.13 personelimiz var hepsi maliye bakanlığı personelidir. Teşkilat yasasının olmaması bizi etkiliyor. İhalelerin sonuçlanmamasının yegâne sebebi ihale şartnamelerini uzman kişilerin hazırlamamasıdır. İhaleyi KIB-TEK in bilirkişileri ve mühendisler hazırlar. Onların bize hazırladığı dosya ile ihaleyi hazırlıyoruz. Kamu ihale yasası ve tüzüklerinin düzenlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“19.80 DOLAR BANA GERÇEKÇİ GELMEDİ”

Üresin, “Teklifler atılırken katılımcı firmalar kendilerine göre yorumlama yapıyor. Ancak teknik bilirkişi heyetine göre tamam çıkmıyor. Bilirkişilerin vereceği rapor doğrultusunda bunları eliyoruz. Geçen defa bunu yaşadık ve çokta eleştirildik. Rayiç bedel 60.25’ti. Elektrik kurumu ve aşağı doğru yarıştıralım dedi. Yüzde 25 altına kadar yasal olarak sorgulama yetkimiz yok. Elektrik kurumu 2 evraktan eleme yaptı. Firmalar sorgulama noktasında gidemeden elendi. 19.80’i de sorgulamadım. Çünkü rayiç bedelde 19.80 Dolar bana gerçekçi gelmedi. 30 Dolarlık teklifi de teknik heyet uygun bulmadığı için eledik” dedi.

“TEKNİK ŞARTNAMEYE UYMAYAN BİR İHALEYİ NASIL GEÇİREBİLİRİZ?”

KIB-TEK’te yapılan doğrudan yakıt alımları hakkında konuşan Üresin, “Doğrudan alımlar Merkezi İhale Komisyonu dışındadır. Biz ihaleyle alınan bir kararın arkasındayız. Doğrudan alım ihale bağlanmadığı için olur. Görüşmeleri, teminatları bizim dışımızda. Ben doğrudan alıma karşı olan biriyim. Ben yasal olmayan, teknik, idari şartnameleri uygun olmayan bir ihaleyi nasıl bağlayabilirim? Teknik şartnameye uymayan bir ihaleyi nasıl geçirebiliriz? Bunu da belirleyen KIB-TEK in bilirkişileridir. KIB-TEK’in koyduğu çok ince ayrıntılar bizim ihaleyi bağlayamamıza neden oluyor. Onların görüşlerine de saygı duymak zorundayız çünkü bilirkişi onlar” şeklinde konuştu.

“ŞEFFAFLIK AÇISINDAN SORU İŞARETLERİNİN GİTMESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

KIB-TEK akaryakıt taşıma ve Girne Hastane İhalelerinin Rekabet Kurulu’nda olduğunu aktaran Üresin, “Şuan bizim ihalelerimiz rekabet kurulunda. Önümüzdeki hafta çıkmalarını bekliyorum. Rekabet kurulunun vereceği karar bizi bağlar. İki ihaleden birine cevap verecektir diye düşünüyorum. Mahkemeye taşınıp ara emrine gidilebilir ama bu sefer de biz ihaleyi bağlayamadı oluruz” dedi.

Girne Hastanesi ihalesi hakkında bilgilendirme yapan Üresin, “Girne hastanesinin öncesine bakarsak 57 milyon + yüzde 16 KDV’lik bir ihaleydi. Bunun bir şekilde iptali yapıldı Ersan Bey döneminde. O dönem fiyat farkı uygulaması olsaydı ve 15-20 milyon daha verilseydi şuan 100 milyona bitmiş olacaktı. Hem hastanemiz olmadı hem de parayı kaybettik. Günün sonunda 207 milyona bu ihaleye baştan çıkıldı. Halkımızın bilgilenmesi açısından söylüyorum. Bu ihalede 2 şirket iş ortaklığına gitti bir şirkette kendi adına katıldı. Tosunoğlu kendi adına katıldı, Tüfekçi ve Gülenay da iş ortaklığı yaprak ihaleye katıldılar. Tüfekçi’nin iş bitirmesi var, Güleney da mali durumunu birleştirdi bu ikisinin ve diğer iş bitirmeleri ve mali durumu bu oranda olmayanlarla kriter tablosuna girdiğinde bir puanlama çıkar. 1.1 puan farkıyla Tüfekçi ve Gülenay önde geldi. Biz de buna karar ürettik. Bizim kararlarımız oy birliği ile alınır. 2 arkadaşımızın imzası yoktu ve 2 arkadaşımızda tereddüt gördük Tüfekçi ve Gülenay’ın ayrı ayrı vermesi mi, yoksa bir tanesinin vermesi yeterli olur mu noktasında. Yapılan değerlendirme şikâyetlerde nasıl bir duruma gelindi ki bunu değerlendirmek istediler. Önemli bir karar alınacaksa ve aklımızdaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Burada teknik bilirkişilerin aynı daireden olmaması noktasında sıkıntı yaşadık. Savcılık, mimar ve mühendis odasından görüşler aldık. Şeffaflık açısından soru işaretlerinin gitmesi bizim için de önemli. Tüfekçi ve Gülenay iş ortaklığına rekabet kuruluna itirazı yapıldı. Rekabet kurulu önümüzdeki hafta kararlarını bize gönderecek” ifadelerini kullandı.

“BELLİ BİR NOKTAYA GELDİKTEN SONRA BEN AYRILMASINI DA BİLİRİM”

Üresin "Ben siyasetçi değilim. Belli bir noktaya geldikten sonra ben ayrılmasını da bilirim. Söylemelere değil eylemlere bakarım. Üzerime oynandığını da düşünüyorum. Bütün bu sıkıntı, sinir stersi neden çektiğimi de düşünüyorum. Bu kadar stresi her insan çekmez. Biz orada bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Tüm bunlara ve eleştirilere kulak verirsek iş yapamayız. Herkes kendisine göre bir yorum yapabilir. İsmail Kansu’nun 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gecede bir kitabında şöyle der; Askerlere yat emri verilmiştir. Nöbetçi komutanlar komutana tekmil verir askerlerimiz uyuyorlar. O da kitabında yazıyor aslında hiç kimse uyumuyor. Yani 19’u 20 Temmuz’a bağlayan gece harekât olacağını hissetmişlerdir. Yani aslında halkımız birçok şeyin farkındadır. Bunun bir suçlusu ve müsebbibi aranıyorsa o Merkezi İhale Komisyonu değildir” dedi.