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MİK Üyeleri Başkan Halis Üresini yalnız bıraktı, imzalarını geri çektiler!

Merkez İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin’in bugün kurul üyelerine akaryakıt ihalesi konusunda imzalarını “çekmemeleri” için baskı yaptığı öğrenilirken; MİK Başkanı dışındaki üyeler “ihale kararındaki imzalarını” geri çektiler.

24 Eylül 2021 Cuma 20:48
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MİK Üyeleri Başkan Halis Üresini yalnız bıraktı, imzalarını geri çektiler!
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Merkez İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin’in bugün kurul üyelerine akaryakıt ihalesi konusunda imzalarını “çekmemeleri” için baskı yaptığı öğrenilirken; MİK Başkanı dışındaki üyeler “ihale kararındaki imzalarını” geri çektiler.

Pazartesi açıklanan KIB-TEK’e akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde MİK Başkanı Halis Üresin tarafından fuel oili Select Energy’den sağlayan Cideral LTD’nin ihaleyi kazandığı açıklanmıştı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise ihaleye şaibe karıştığını, şartnamede yer alan Rafineri opsiyon belgesinin geçersiz olduğunu söyleyerek MİK Başkan ve üyeleri aleyhine dava açacağını, bütün sorumluluğun MİK’e ait olması kaydı ile bloke artırımını kabul ederek İlgili firma ile sözleşme imzalanmadan itiraz etmeyeceklerini, MİK Başkan ve üyeleri ile hukuk önünde hesaplaşılacağını söylemişti.

Konu Bakanlar Kurulunda da ele alınmış ve görüşler ortaya konmuştu.

KURUL ÜYELERİ FİRMA YETKİLİLERİNİN KULİS FAALİYETLERİNDEN RAHATSIZ

Halis Üresin’in bugün kurul üyelerine imzalarını çekmemeleri için baskı yaptığı öğrenilirken; MİK’te Başkan dışındaki üyeler ihale kararındaki imzalarını geri çektiler.

Öte yandan İhaleyi kazanan firma yetkililerinin de Kurul üyeleri nezdinde kulis yaptığı öğrenildi.

Kurul üyelerinin bundan rahatsız olduğu ve böylesi şaibeli bir sürecin parçası olmak istemediklerini yakınları ile  paylaştıkları belirtiliyor.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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