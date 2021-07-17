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Millet Partisi Kurucular Kurulu basın bildirisi

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17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:18
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Millet Partisi Kurucular Kurulu basın bildirisi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Azerbaycan Milletvekillerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacakları anlamlı ziyaretlerinin “Üç Devlet Tek Millet” kardeşlik ruhu ile gerçekleşeceğinden kuşkumuz yoktur.

Sayın Erdoğan’ın KKTC Meclisi’nde gerçekleştireceği konuşmasını ve vereceği müjdenin etkisini sekteye uğratmaya çalışanları kınarken, Millet Partisi Genel merkezimiz ve ilçe temsilciliklerimiz ile birlikte Kıbrıs Türk halkının misafirperverlik ruhuna yakışan bir şekilde 19 Temmuz'da Cumhuriyet Meclisi önünde yerimizi alacağımızı, tüm kamuoyuna bildiririz.

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:07
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanDevlet Bahçeli
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