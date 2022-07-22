Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 Temmuz 2022 Cuma 15:42
0 Okunma
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
banner48

7 Ekim 2019'da Belgrad'da imzalanan "Türkiye ile Sırbistan Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma çerçevesinde taraflar kendi imkanları çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması, bilişim alanında suçlar, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dahil olmak üzere sınır aşan örgütlü suçlar, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göç, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif maddelerin ve toksinlerin yasa dışı ticareti, para, pasaport, vize ve diğer her türlü resmi evrakta sahtecilik, organize suçlar, alkol ve tütün mamulleri, akaryakıt ile her türlü gümrüklü eşya kaçakçılığı, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasallarla mücadelede kontrollü teslimat gibi özel soruşturma yöntemlerinin uygulanması alanlarında suçu önlemek, bastırmak, mali soruşturmalar ve suç soruşturmalarını yürütmek için iş birliğinde bulunacak.

7 Ekim 2019'da Belgrad'da imzalanan "Türkiye ile Sırbistan Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma ile taraflar, turizmin en üst seviyede olduğu mevsimde ve büyük etkinlikler veya ortak iş birliği projeleri vesilesiyle kabul eden tarafın turistik bölgelerinde ve proje sahalarında ortak devriye hizmetlerini uygulamak için kabul eden tarafın yazılı daveti ile gönderen tarafın polis amir ve memurlarının görevlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

10 Aralık 2021'de imzalanan "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Arazöz Hibesi Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre Türkiye, KKTC'ye ormancılık faaliyetlerinde destek sağlamak maksadıyla ihtiyaç duyduğu MAN TGM 19-290 marka 2 arazözü ücretsiz temin edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı kayıp... Ağaoğlu hayatını kaybetti!
Acı kayıp... Ağaoğlu hayatını kaybetti!
Narkotikten 'dalga' operasyonu...
Narkotikten 'dalga' operasyonu...
Ani ölüm... 53 Yaşında hayatını kaybetti!
Ani ölüm... 53 Yaşında hayatını kaybetti!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim