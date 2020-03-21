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Milletvekilinin kızı karantinada!

HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun kızı Altan Büyükoğlu, coronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek karantinaya alındı

21 Mart 2020 Cumartesi 14:41
2479 Okunma
Milletvekilinin kızı karantinada!

İngiltere’den günün ilk saatlerinde ülkemize gelen öğrenci kafilesinde yer alan HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun kızı Altan Büyükoğlu, yüksek ateş şikayeti neticesinde coronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek karantinaya alındı.

BÜYÜKOĞLU’NDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak kızının durumuyla ilgili bilgi veren milletvekili Hasan Büyükoğlu, “En kötüsü belki de bu belirtileri kilometrelerce uzakta yaşamış olsaydık herhalde biz aileler için en zoru olurdu. Bu şartlar altında çocuklarımızı İngiltere’de bırakamazdık. Şuan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi karantinasındayız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan BüyükoğluKarantina
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Doğru Söz 2020-03-21 14:58:05

Ne denek garantinasındaYİZ? Ziyarette misin? Onunla mısın? O zaman garantina nedir söyler misin?

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