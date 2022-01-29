Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

Milletvekilleri Mazbatalarını Pazartesi Alacak

Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekilleri pazartesi günü düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

29 Ocak 2022 Cumartesi 15:59
38 Okunma
Milletvekilleri Mazbatalarını Pazartesi Alacak
banner108

Cumhuriyet Meclisi, seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra onuncu gün, yani 7 Şubat saat 10.00’da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel Geçici Başkanlık görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

PARTİ İÇİ DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

Bu arada UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından Parti Meclisi bugün saat 14.30’da toplandı. 

DP Parti Meclisi de bu sabah toplanarak, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi muhtemel hükümet görüşmelerinde, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na tam yetki verdi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimlerin hemen ardınden meclise girmeyi başaran siyasi partilerle ayrı ayrı görüşme yapmıştı.

GÖREVİ ALAN 15 GÜN İÇİNDE TAMAMLAMAK ZORUNDA

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar, Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar, mevcut hükümet devam edecek.
Cumhurbaşkanı’nca atanan yeni Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak ve Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak.  Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de ani ölüm!
Girne'de ani ölüm!
Sucuoğlu’ndan hükümet açıklaması; Gayriresmi temaslarımız var
Sucuoğlu’ndan hükümet açıklaması; Gayriresmi temaslarımız var
Vize Cezalı Üniversite Öğrencilerine Kolaylık
Vize Cezalı Üniversite Öğrencilerine Kolaylık
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim