Milletvekilleri, Meclis önünde Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, şu şekilde konuştu:

“60 gün içerisinde bir seçime gidilmesi olağan. UBP grubu olarak bizler herhangi bir şekilde seçime karşı çıkmadan bu 60 gün içerisinde seçimin yapılabileceğini söylüyoruz. Seçim ne zaman olursa olsun UBP her zaman seçime hazırdır ve bu şekilde yola çıktık onun için seçim şart. UBP grup toplantısında çıkan meclisteki durum değerlendirmesi ne olursa olsun seçim yapılsın. Seçim şubat ayı ve ondan öncede olabilir. Grup toplantısında yeni Çalışma Bakanı’nın kim olacağı yönünde bize bir bilgi iletilmedi ve bakanlığa Fikri Ataoğlu vekalet ediyor. Bugünkü nisap sorununun nedeni de Çalışma Bakanlığı” dedi.

Erken Seçim konusunda açıklamalarda bulunan Şahiner şunları söyledi:

“Belli ki pazarlıklar devam ediyor, bu hükümetin doğuşu zaten sakıncalıydı, olmaması gereken bir hükümetti. Bizi buralara getiren halkın iradesidir, götürecek olan da halkın iradesidir.

Hükümet kurulmadan önce halkın iradesine gidilmesi gerekiyordu. Sonunda böyle tepe takla giden ayakta tutulmaya çalışılan, gece yatarken oh be bu gün de hükümette atlattım, sabah uyanırken oh be bugünde hükümetteyim diyen bir yapının bu ülkenin toplum çıkar ve menfaatlerine hizmet etmesi beklenemez. Sorunlarımız he geçen gün büyüyor. Kendi aralarındaki iletişimsiz problemlerinden dolayı da yaralarımızın üzerine tuz- biber ekiyorlar. Bir an önce bu işi temizleyecek olan erken seçimdir.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclisin açılamamasını şu şekil de değerlendirdi:

“Meclis açılsa bile 2-3 saat gecikme ile açılıyor. Milletvekili cenaze törenlerine, toplantılara gidiyor ve açılması gecikiyor. Bugün gündem de az sayıda yasa tasarısı olsa gecikmeli bile açılıp devam ederdi. Emeklilik, muhaceret affıyla ilgili var aynı zamanda başka konularda var ele alınacak. Maalesef zaman kaybı var biz HP olarak saat 10’da burada olduk ama maalesef ki erken açılmıyor. Ortada güvenoyu almış azınlık hükümeti de olsa bu hükümet hakkında bir şeyler konuşmak doğru olmaz. Bu hükümet düşürülür ve bu hükümetle ilgili, güvensizlik önergesi gelse ne yapardınız yoklaması oldu. Biz bu hükümetin memlekete zarar verdiğini düşündüğümüz için, bu hükümetin kuruluşunda bir siyaset ahlakı açısından yanlış bir şey yapıldığını ve demokrasi açısından kara leke olduğunu düşündüğümüz için bu hükümetin bir güvensizlik gelirse tabii ki de güvensizlik yönünde o kullanırız. Bu anlamda sorulursa bu söylenen, duruşumuz nettir. Halkın Partisi de, Cumhuriyetçi Türk partisi de, Toplumcu Demokrat Partisi de 3 parti olarak hükümete ortak teklifte bulunduk, dolayısıyla bizim duruşumuz aynıdır. Ağustos ayının sonu için bir teklifte bulunmuştuk zaten. Öte yandan hükümet yasadışı ve anayasaya aykırı kurmuş olduğu AD-HOC komite ile nisana dair bir karar aldı. UBP için de, hükümet için de UBP’nin Kurultayı ile şekillenecek. O komite şekillenmediği sürece hiçbir şey şekillenmeyecektir” dedi.

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, iş gücü ve çalışma hayatı hakkında konuştu:

“Ülke adına büyük bir utanç içerisinde rahatsızlık duyduğum bir ortam var mecliste. Azınlık hükümetinin kurulduğu günden, meclisin kapanacağı bu güne henüz vaktinde toplanamadı. Cumhuriyet Meclisi en yüce kurumudur bir ülkenin ve bu hale gelmesi gerçekten içler acısı. Kendi komitelerinde, kendi çoğunluk kararıyla geçirdikleri seçim tarihini bile bugün meclise getiremeyen ve hala saat 1’e 25 varken meclisi açamayan enteresan bir hükümet. Af yasası gerçekten çok önemli, pandemi de izin işlerini halledemeyecek olanlara kolaylık tanımıştık ama süreç uzadıkça sıkıntıya düşüp işlerini halledemeyen olmuştu İdareden dolayı işlerini halledemeyen ve cezaya düşen birçok insanımız vardı. Ekonomik krizi ve ülkeden çıkan iş gücünü de hesaplarsak şuan da iş gücü açığı da var. İş gücü çalışma hayatını regüle edecek düzenlemelere ihtiyaç var” dedi.

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Nisap krizi hakkında değerlendirmeler de bulundu:

“Nisap sağlanacakmış gibi bir söylenti var içeri de. Bertan Zaroğlu meydan da yok, büyük olasılık gelmeyecek. 10 gün kadar önce Koral Çağman beyin istifası gelmişti gündeme. Koral beyin istifasını Ersan Saner öyle bir şey yok diye geçiştirilmişti. Belli ki hafta arasında istifasını sunmuştu yerine kim gelecek konusunda belli ki anlaşmazlık var. Bir türlü bu iş çözümlenemedi, bugünkü nisap olup olmaması bu konuyla ilgili şekillendi. Biz iki hükümette olduk, meclise de yeni girdik. Son dönemde de tam saatinde geldik ve ne yazık ki halkımızın hak ettiği noktada değiliz. UBP’nin iç meselelerine çokta fazla karışmak istemesek de, UBP’nin kendi içinden dışarıya bunu aktarıyor ve konuşmak durumunda kalıyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, Avrupa Birliği Uyum Yasaları hakkında şu şekilde konuştu:

“UBP’nin içinde yaşadığı sorunlar, eğer bütün bir ülkeyi, meclisin çalışmalarını ilgilendiriyorsa o zaman hepimizin bu konuda yorum yaparız. Her ne kadar da Cumhurbaşkanı bu ülkeyi uluslararası toplumda çok sıkıntıya soksa da ortaya koydukları hedefler Kıbrıs Sorunuyla ilgili bizi dünyadan uzaklaştırıp, tecrite soksa da bizler burada Avrupa Birliği Uyum Yasaları için çok çalışıyoruz. CTP’nin Sağlık Bakanlığı döneminde de çok çalıştığı bir yasa var, Avrupa Birliği Uyum Yasasıdır bu. Birçok uzman arkadaşımızın emek verdiği bir Kan Ve Kan Bileşenleri Yasası var. Bunun için aylardır çalışıyoruz ve bizden öncede yıllarca yapılan çalışmalar var birçok uzman arkadaşlarla birlikte. Hem Avrupa Birliği Uzmanı ve Kan Uzmanı arkadaşlarımız. Biz bu yasanın geçmesini istiyoruz. Bu ülkede Avrupa Birliği’nde olduğu gibi bir kan direktifi var onunda bizim ülkemize kendi mevduatımıza uyarlanmış şeklini yapıyoruz. Çok fazla çalıştık bunun için ama umurunda olmayan bir hükümetimiz var” dedi.