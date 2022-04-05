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Milletvekillerine ne kadar fatura geldi?

Gündem Kıbrıs bugün mecliste milletvekillerine gelen elektrik faturalarını sordu.

05 Nisan 2022 Salı 16:01
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Milletvekillerine ne kadar fatura geldi?
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ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs bugün mecliste milletvekillerine gelen elektrik faturalarını sordu.

İşte Milletvekillerine gelen elektrik faturası ücretleri:

Sıla Usar İncirli : 3 Bin TL’ye yakın

İzlem Gürçağ Altuğra : 10 bin TL

Özdemir Berova : 2 Bin 700 TL

Sadık Gardiyanoğlu: 3 Bin 544 TL

Hakan Dinçyürek: 4 Bin TL civarında

Filiz Besim: Henüz evimin gelmedi, kliniğin 5 bin TL civarı

Ürün Solyalı : 2 Bin 700 tl

Erkut Şahali : 450’den 1050’ye çıktı

Yasemin Öztürk: Bin Sekiz Yüz TL

Son Güncelleme: 05.04.2022 16:07
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