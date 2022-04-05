Milletvekillerine ne kadar fatura geldi?

ÖZEL HABER
Gündem Kıbrıs bugün mecliste milletvekillerine gelen elektrik faturalarını sordu.
İşte Milletvekillerine gelen elektrik faturası ücretleri:
Sıla Usar İncirli : 3 Bin TL’ye yakın
İzlem Gürçağ Altuğra : 10 bin TL
Özdemir Berova : 2 Bin 700 TL
Sadık Gardiyanoğlu: 3 Bin 544 TL
Hakan Dinçyürek: 4 Bin TL civarında
Filiz Besim: Henüz evimin gelmedi, kliniğin 5 bin TL civarı
Ürün Solyalı : 2 Bin 700 tl
Erkut Şahali : 450’den 1050’ye çıktı
Yasemin Öztürk: Bin Sekiz Yüz TL
Son Güncelleme: 05.04.2022 16:07