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Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’ne Ejdan Sadrazam Atandı

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’ne Ejdan Sadrazam atandı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:48
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’ne Ejdan Sadrazam Atandı

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’ne Ejdan Sadrazam atandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü görevinden emekli olan Mehmet Borak yerine Ejdan Sadrazam’ı atadı. Atama bugünden itibaren geçerli.

Cumhuriyet Meclisi İdari İşler Amiri olan Ejdan Sadrazam, 1996 yılından beri kamu görevinde bulunuyor.

Bu arada Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkikiler Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdür mevkiine Ejdan Sadrazam, 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren atanmıştır" denildi

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MİLLİARŞİVHaberKıbrısGündemEJDANSADRAZAM
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