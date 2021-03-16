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"Milli benlikten uzaklaşmamak gerek"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü görüşülmeye devam ediyor.

16 Mart 2021 Salı 16:03
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"Milli benlikten uzaklaşmamak gerek"

UBP Milletvekili Zorlu Töre mecliste söz alarak anlaşmanın bir zaruret olduğunu söyledi.

Ortak Türk kültürüne işaret eden Töre, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Milli benlikten uzaklaşmamak gerektiğini dile getiren Töre, bu protokolün geçmişin araştırılması ve sonraki nesillere aktarılması adına önemli olduğunu anlattı.

Kıbrıs Cumhuriyetinde Kıbrıslı Türklerin milli marşının İstiklal Marşı olduğunu söyleyen Töre, “Biz de bu marşı heyecanla gururla söylüyoruz” dedi.

Yunus Emre Vakfı, TİKA gibi kuruluşların KKTC’de önemli işler yaptığını anlatan Töre, hegemonyacı bir durum olsa protokolde Osmanlı öncesi dönem araştırılsın denmeyeceğini vurguladı.

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