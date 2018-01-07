"Milli bir hükümetin ortaya çıkması önemli"

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü Necati Taşkın İlkokulu’ndaki 200 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Büsküvütçü oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkede seçim sonrası oluşacak atmosferde milli bir hükümetin ortaya çıkmasının önemli olduğunu savunan Büsküvütçü, bir sonraki seçimin başkanlık sisteminde “başkanlık” için oy verilecek bir seçim olması dileğini dile getirdi.

Büsküvütçü, bugünkü seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.