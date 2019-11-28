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Milli Dernekler Platformu TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi

Milli Dernekler Platformu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs konusundaki talep ve düşüncelerini içeren mektup gönderdi.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:04
Milli Dernekler Platformu TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi

Mektup, bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanına ilertilmek üzere Türkiye’nin Lefkoşa büyükelçiliği yetkililerine teslim edildi.
Mektubun içeriğini Milli Dernekler Platformu adına Latif Akça okudu.

Mektupta, Kıbrıs meselesi’nin, Kıbrıs Rum halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve Kıbrıs Türk halkının yasal hak ve çıkarlarını gasp etmesi sorunu olduğu belirtildi.

Mektupta 1974 barış harekatına kadar geçen süreçte yaşananlar özetlendi ve Kıbrıs Türk halkının KKTC’de onurla, güvenle, hak ve çıkarları garanti altında yaşamak istediği kaydedildi.

Mektupta “Anavatan Türkiye’nin yanımızda, Türk bayrağının gölgesinin üstümüzde olmasının verdiği güvenle yaşıyoruz. Varlığımızın, özgürlüğümüzün ve huzurumuzun kaynağı olan Garanti ve Müdahale Hakkı’ndan en küçük bir taviz verilmesini kabul etmiyoruz. Tek Millet İki Devlet olarak sonsuza dek Mavi Vatan’ın kopmaz parçası kalmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Ada’sı ve Doğu Akdeniz bölgesindeki âli hak ve çıkarlarının teminatı olan Garanti ve Müdahale Hakkı’ndan milim taviz vermeyeceğine inancımız sonsuzdur” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın, 51 yıllık Kıbrıs müzakereleri maratonunda umutla her zaman federasyondan yana olduğu kaydededilen mektupta, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin değişmez zihniyeti nedeniyle Crans Montana sürecinin çökmesiyle federasyon çözümüne dair son umudun da yitirildiği ifade edildi.

Mektupta, “Garantörümüz olarak, 51 yıldır süren bu gidişe son vererek Ada’da gerçek bir çözüme öncülük etmenizi ve masaya yeni çözüm modelleri konulmasına katkıda bulunmanızı Kıbrıs Türk halkı olarak talep ediyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne inancımız ve güvenimiz sonsuzdur” ifadelerine yer verildi.

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