Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu Ankara'da

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara temasları çerçevesinde ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti.