Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu Ankara'da

Bakan Amcaoğlu, bugün Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile biraraya gelecek.
Amacaoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüşme gerçekleştirecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara temasları çerçevesinde ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti.
Bakan Amcaoğlu, bugün Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile biraraya gelecek.
Amacaoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüşme gerçekleştirecek.