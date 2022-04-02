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Milli Eğitim Bakanlığı, Kar-İş ve KTTTB arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) arasında 2021-2022 eğitim öğretim yılı öğrenci taşımacılığı protokolüne ek olarak yeni protokol imzalandı. 

02 Nisan 2022 Cumartesi 09:30
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Milli Eğitim Bakanlığı, Kar-İş ve KTTTB arasında protokol imzalandı
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Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ve KTTTB Başkanı Menteş Aytaç imza koydu.

Bakanlık Toplantı salonunda imza koyulan protokol ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde yürütülen öğrenci taşımacılığı, sektörün ihtiyacı olan tarife düzenlemesi yapılarak devam ettirilecek. 
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu protokolün imzalanmasının ardından yaptığı her iki birliğe de teşekkürlerini ileterek, ortak akılla hareket ettikleri sürece yaşanan sıkıntıların el birliği ile giderilebileceğine vurgu yaptı. 

İmza koydukları ek protokolün yeni tarife düzenlemesi içerdiğini ve taşımacıların, içerisinden geçilen bu zorlu dönemde verdikleri emeklerin karşılığını alması için çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Eğitimi aksatmadan, taşımacıların emeklerini ve ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden hareket ediyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz sürece bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Buradan her iki birliğimize teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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