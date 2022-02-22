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Milli Eğitim Bakanlığında Devir Teslim...

Milli Eğitim Bakanlığı’nda devir-teslim görevi gerçekleştirildi. Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı görevini Nazım Çavuşoğlu’na devretti.

22 Şubat 2022 Salı 12:51
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Milli Eğitim Bakanlığında Devir Teslim...
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Görevi devreden Amcaoğlu, Çavuşoğlu’na görevinde başarılar dilerken, görevi devralan Çavuşoğlu ise Amcaoğlu’na hizmetleri için teşekkür etti ve bundan sonra yürüteceği meclis çalışmalarında kolaylıklar diledi. 
AMCAOĞLU: “SİZİN TECRÜBELERİNİZ BİZE YOL HARİTASI OLDU”
Olgun Amcaoğlu, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, kendinden çok önce siyasete başlayan ve daha önce de Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Çavuşoğlu’nu örnek aldığını ve tecrübelerini yol haritası olarak takip ettiğini belirtti.
Bu süreçte ekip arkadaşlarıyla birlikte 160 bin kişiye dokunabilmenin şansını elde ettiklerini söyleyen Amcaoğlu, “Geldiğimiz son noktaya baktığımızda, Milli Eğitim Bakanlığı görevini tamamıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı ve emanet aldıkları bakanlığı, herhangi bir eksiklik olmadan teslim ediyor olduklarını söyledi.
Bakanlığın başarılarının bakanlık çalışanlarının performansıyla orantılı olduğuna işaret ederek, bakanlığın, görevini layıkıyla yapan, liyakatli insanlardan oluştuğunu kaydeden Amcaoğlu, “Hayırlı olsun. Her şey ülkemiz için, ülke insanımız için” dedi. 
ÇAVUŞOĞLU: “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI GURUR DUYULACAK SEVİYEDEDİR”
Nazım Çavuşoğlu ise, topluma hizmet etmek için siyasette olduklarını belirterek, siyasetin kendi kuralları gereği görev değişimlerinin sürekli olduğunu ve bunun da bir nöbet değişimi olduğunu kaydetti.
“Biz daha önce bu bakanlığı size gönül rahatlığıyla devrettik ve bakan olduğunuz sürece her türlü işbirliğimiz devam etti” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki katkısından dolayı Eğitim Bakanlığının öğretmenleriyle birlikte en önemli bakanlıklardan biri olduğunu söyledi.
Pandemiyle mücadele, eğitim kayıplarının azaltılması, çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarının gurur duyulacak seviyede olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, teslim aldıkları noktadan çalışmalara devam edeceklerini ve motivasyonu düşürmeden, ülkeyi ileri bir noktaya taşımak için uğraşacaklarını dile getirdi. 

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