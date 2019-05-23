Milli Eğitim Bakanlığı’nda devir teslim

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına atanan Nazım Çavuşoğlu görevi Cemal Özyiğit’ten devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür eski bakanı Özyiğit, yeni Hükümetin ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dilerken temennilerinin, başlatılan projelerin yeni dönemde devam ettirilmesi olduğunu söyledi.

Özyiğit, “Ümit ederim ki ülkemizin geleceği, çocuklarımızın eğitimi için başlattığımız projeler devam ettirilir, bundan sonraki süreçte de atılacak olumlu adımların destekçisi olacağız” dedi.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Cemal Özyiğit ile uzun yıllar farklı kademelerde birlikte çalıştıklarını belirterek iyi bir dostlukları olduğunu ifade etti.

Kendisinin halkın refahı için çalışan birisi olması sebebiyle devraldığı projelerin ileriye taşınacağından şüphe duyulmaması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, özellikle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın devletin geleceği olmasından dolayı bunun daha da önem kazandığının altını çizidi.

“Ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimizdir” diyen Çavuşoğlu, en büyük gailelerinin yeni nesillerin sağlıklı ve güven içinde yetişebilmesi olduğunu vurguladı. (BRT)