Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki daire müdürlüğüne atama yapıldı.
Üçlü kararnameyle yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan atamalara göre, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü görevine Gökmen Davutoğlu; Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne ise Behçet Çelebi atandı.
Atamalar yarından itibaren geçerli olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki yeni atama…
Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki daire müdürlüğüne yeni atama yapıldı.
18 Nisan 2022 Pazartesi 19:08
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Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki daire müdürlüğüne atama yapıldı.
Resmi gazete yayimlandiHerhalde covililer iyileşti