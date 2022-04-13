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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, pazar günü yapılacak 2022-ALES-1 sınavına girecek veya sınavda görev alacak kişilerin, PCR/Antijen testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

13 Nisan 2022 Çarşamba 14:41
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, aşılı olunması halinde son 7 gün, aşısız olunması halinde ise son 48 saat içinde yapılmış PCR/Antijen test sonuçları ibraz edilmesi gerekiyor.

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