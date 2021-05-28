Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu,Cavidan Öncen için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Cavidan Öncen’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi:

“Eğitim camiamızın değerli isimlerinden, Beden Eğitim Öğretmenimiz Cavidan Öncen’i genç yaşta zamansız kaybettiğimizi derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım.”

“Öğretmenimiz Cavidan Öncen’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm eğitim camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu