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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Sergisi'ni Ziyaret Etti

23 Aralık 2018 Pazar 15:39
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Sergisi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Sanat Merkezi'nde bulunan Cumhuriyet Sergisi'ni ziyaret etti.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'e, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Cumhuriyet Sergisi Küratörü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Ergün eşlik etti.

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Ziyaret kapsamında ilk olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'nin 38 Sanatçısının 103 Eserinden oluşan "Cumhuriyet Sergisi”ni gezen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'e, eserler hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni gezen Özyiğit'e, müze ve eserler hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. İrfan Günsel, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında öneminin artması, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesinde, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınmasının önemine değindi.

Özyiğit, ziyaretinde, Yakın Doğu Üniversitesdi’nin yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek olacak durumda buunduğunu kaydetti. Ziyaretin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'e günün anısına bir resim takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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