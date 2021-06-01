Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İle Jimnastik Federasyonu Protokol İmzaladı

Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu imza koydu.

AMCAOĞLU: "ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINA DOKUNULACAK"

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlıkta yer alan imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Hasan Sapsızoğlu başkanlığında tüm Jimnastik Federasyonu ekibini tebrik ederek, büyük sıkıntılar içerisinde olan federasyonu yürüttükleri yoğun çabalarla yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Ülkenin iki önemli kurumunun imza koyduğu iş birliği protokolü ile okullarda altyapı yatırımlarının destekleneceğini ve jimnastik sporunun daha da yaygınlaştırılıp çocuklarımızın hayatına dokunulacağını ifade eden Amcaoğlu, “Atılan bu adım, altyapı yatırımlarına önem verdiğimiz ve bir ivme içerisinde olduğumuz bu dönemde bizleri daha da yüreklendirmiş, cesaretlendirmiştir. Bugün hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz okullar ile 8 bin öğrenciye hizmet verebilecek bir altyapıya kavuşabilmenin gereklerini yerine getirirken, sizlerin sportif anlamda böyle bir düşünce içerisine girmeniz ve çocuklarımızın gelişimi için çalışmanız çok önemli ve gurur vericidir” dedi.

Konuşmasında “Hedef; çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimizdir” vurgusu yapan Amcaoğlu, federasyonun verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, protokolün imzalanması noktasında koydukları katkılardan dolayı Jimnastik Federasyonu’na teşekkür etti.

SAPSIZOĞLU: “PROTOKOL SPORA İVME KAZANDIRACAK”

Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise konuşmasında, imzalanan protokolün ülke sporuna ivme kazandıracak ve çağ atlatacak bir iş birliği anlaşması olduğuna dikkat çekti.

Göreve geldikleri andan itibaren Jimnastik Federasyonu’nu ayağa kaldıracak birçok çalışma yürüttüklerini belirten Sapsızoğlu, “Bütün branşların temelini jimnastik oluşturuyor. Sporcularımızın elde ettiği başarıların tekrarlanabilmesi ve sürekli olabilmesi için bugün burada bunun temelini atıyoruz” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu’na federasyona gösterdiği ilgi, alaka ve verdiği destek için de teşekkürlerini ileten Sapsızoğlu, “İnanın, kazanılacak bütün başarılar sizlerin verdiği büyük destek ve ilgi sayesinde olacaktır. Okullarımıza giren jimnastik sporu ile ülke sporumuz tabiri caizse takla atacaktır. Bu anlamda katkı koyan herkese teşekkür ederiz” dedi.