Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş kazası nedeniyle açıklama yaptı

Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Girne’de yapımı devam eden okul binası inşaatında meydana gelen çökme konusunda yaptığı açıklamada, devletin inşaat yapma prosedürü çerçevesinde, ihaleye çıkılan inşaatın, kontrol ve denetiminin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm işlemlerin ilgili daire tarafından yürütülmekte olduğu bildirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ihale şartları gereği yaşanan olayın devletin bütçesine herhangi bir yük oluşturmayacağı ifade edildi.



“5 İŞÇİNİN DURUMLARI İYİ”

Girne’nin Püsküllü bölgesinde yapımı devam eden yeni okul binasının inşaatı sırasında beton dökümünün yapıldığı esnada kurulan kalıpların çöktüğü ve çalışan 5 işçinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yaşanan olayın ardından TÜRKSOY Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı için Kırgızistan’ın Oş kentinde bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konu ile ilgili bilgilendirildiği belirtildi.



“BAKANLIK YETKİLİLERİ BİLGİ ALDI”

Bakanlık açıklamasında, bakanın talimatı doğrultusunda Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ile İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı’nın kazanın gerçekleştiği okul inşaat alanını yerinde görerek bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Devletin inşaat yapma prosedürü çerçevesinde ihaleye çıkılan inşaatın kontrolü ve denetimi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından yapılmakta olup tüm işlemler ilgili daire tarafından yürütülmekte ve bilgilendirme yapılmaktadır. İhale şartları gereği yaşanan olay devletin bütçesine herhangi bir yük oluşturmayacaktır” ifadelerine yer verildi.