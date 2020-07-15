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'Milli İrade'nin Yükselişi' sergisi düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü 15 Temmuz  darbe girişiminin 4. Yıldönümü dolayısıyla olaylarda şehit olanları anmak için “Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi” sergisi düzenledi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:43
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'Milli İrade'nin Yükselişi' sergisi düzenlendi

Hala Sultan Camiinde yer alan serginin açılışına Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve davetliler katıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Enstitüye böylesi güzel bir sergiyi her yıl olduğu gibi, yeniden KKTC halkıyla buluşturduğu için teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Milli iradeden ve egemenlik ten yana olduklarını söyleyerek, 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk milletinin direnişi ile darbe girişiminin bertaraf edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sergi gezildi.

Serginin gezilmesinin ardından şehitler için Hala Sultan Camiinde mevlit okutuldu.

Milli İradenin Yükselişi sergisi yarından itibaren bir hafta süre ile 10.00 - 17.00 saatleri arasında Yunus Emre Enstitüsü’nde gezilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzSergiAli Murat Başçeri
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