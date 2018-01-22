Milli mücadele madalyalarının sonuncusu Güzelyurt'ta verildi

T.B.K Gaziler Derneği Güzelyurt şubesinden verilen bilgiye göre, önceki gün, Güzelyurt 39’uncu Mekanize Piyade Tümeni 49’uncu Piyade Alay Komutanlığı konferans salonunda düzenlenen törenle Milli Mücadele Madalyaları hak sahiplerine verildi.
Törende merhum gazi ailelerine ve gazilere madalyalarını Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, 49.uncu Piyade Alay Komutanı Çağatay Güneş, Emekli Albay Orhan Ceylan, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen, fahri üye Güler Şengül, Lefkoşa Şube Başkanı İsmail Baylan takdim etti.