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‘Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’ Girne icra edildi

“Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu” Girne icra edildi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:06
‘Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’ Girne icra edildi

Oratorya 21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri anma haftası kapsamında, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Radyo Güven İşbirliğinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er yaptı.

Er, Kıbrıs’ta yıllarca her türlü şiddet ve zulme uğrayan Kıbrıs Türkü’nün, 20 Temmuz’da Mehmetçikle buluşana kadar varlığını gerektiğinde canını ortaya koyarak korumasını bildiğini kaydetti.
Tuğgeneral Er, “Kıbrıs’ta geri dönüş asla düşünülemez, kanla alınan topraklar artık vatan toprağıdır, düşmana terk edilemez”diye konuştu.

KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün yalnız olduğunu, milli benliğinden vazgeçeceği, teslim olacağını zannedenlerin, beklentilerinin boşa çıktığını dile getiren Tuğgeneral Er,Türk Milletinin fedakar evlatları sayesinde kurulan KKTC’nin, ucuz pazarlıkla bölünemeyeceğini vurguladı.

Gece Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi öyküsünü anlatan oratoryonun sunulması ile tamamlandı. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
‘Milli Mücadele
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