Milli Okçularımız Antalya’da

KKTC Güzelyurt Okçuluk Derneği’nden milli sporcularımız Muharrem Kural, Pembe Uluç, Çetin Erdinç Türkiye 2019 Gençlik Kupası Büyükler-Gençler-Kadetler Okçuluk Yarışması’na katılmak için Antalya’ya gitti.

17-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye 2019 Gençlik Kupası Büyükler-Gençler-Kadetler Okçuluk Yarışması’na katılacak olan milli sporcularımız Muharrem Kural, Pembe Uluç ve Çetin Erdinç Türkiye Okçuluk Milli Takımı’yla tanışma fırsatı buldu.

Güzelyurt Okçuluk Derneği’nden milli sporcularımız bugün ilk yarışmasını gerçekleştirecek.