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Milli Okçularımız Antalya’da

Güzelyurt Okçuluk Derneği’nden milli sporcularımız bugün ilk yarışmasını gerçekleştirecek..

18 Nisan 2019 Perşembe 09:15
Milli Okçularımız Antalya’da
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KKTC Güzelyurt Okçuluk Derneği’nden milli sporcularımız Muharrem Kural, Pembe Uluç, Çetin Erdinç Türkiye 2019 Gençlik Kupası Büyükler-Gençler-Kadetler Okçuluk Yarışması’na katılmak için Antalya’ya gitti.

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17-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye 2019 Gençlik Kupası Büyükler-Gençler-Kadetler Okçuluk Yarışması’na katılacak olan milli sporcularımız Muharrem Kural, Pembe Uluç  ve Çetin Erdinç Türkiye Okçuluk Milli Takımı’yla tanışma fırsatı buldu.

Güzelyurt Okçuluk Derneği’nden milli sporcularımız bugün ilk yarışmasını gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Okçular
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