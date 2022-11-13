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Milli Olimpiyat Komitesi Olağanüstü Genel Kurula gidiyor

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Yönetim Kurulu, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu” yapılması kararı aldı. Genel Kurul toplantısı, 26 Kasım Cumartesi saat 12.00’de Girne Öğretmenevi’nde yapılacak.

13 Kasım 2022 Pazar 10:18
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Milli Olimpiyat Komitesi Olağanüstü Genel Kurula gidiyor



MOK’tan verilen bilgiye göre, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da; KKTC MOK’un Doğal Üyesi olan tüm spor federasyonlarından 5 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı’nda üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek oy kullanan olimpik branş federasyonları ile bireysel üyelerin yanısıra, KKTC MOK’un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi basın yolu ile federasyonlara yaptığı son çağrıda belirtilen 17 Kasım saat 17.00’ye kadar üyeliklerini gerçekleştirecek özerk olan olimpik branş federasyonların temsilcileri oy kullanabilecek.

KKTC MOK Başkanlığı’na aday olmak isteyenlerin, seçim tarihinden 48 saat öncesine kadar KKTC MOK Genel Sekreter mailine “[email protected]” dilekçe ile başvurabilirler. Aday olmak için oy hakkına sahip olmak ve üyelik yükümlülüklerini güncel olarak yerine getirmiş olmak gerekiyor.

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