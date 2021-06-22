Milli Olimpiyat Komitesi spor ambargosuna dikkat çekti

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), 23 Haziran Dünya Olimpizm Günü’nü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2022’nin Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargolarının ortadan kalkacağı, siyasetin spora olumsuz yönde müdahalesinin olmayacağı ve gençlerin dünya gençliğiyle birlikte olimpizm ruhunu yaşayacağı bir yıl olması temennisinde bulundu.

MOK Başkanı Dursun Koç, yazılı açıklama yaparak, ülke gençliğinin ve tüm dünya gençliğinin Dünya Olimpizm Gününü kutladı.

Koç, açıklamasında, olimpiyat kavramındaki temel düşüncenin; beş kıtayı birbirine bağlayan spor sevgisi, dostluk, barış ve kardeşlik çerçevesinde evrensel insan hakları, temel ahlak ilkelerine ve felsefesine sadık kalarak sistemli, programlı ve otoriter anlayışla rekorlar peşinde koşan genç nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır dünya ülkelerinin zorunlu olarak spordan uzak kaldıklarına ifade eden Koç, “Zorunluluklar nedeniyle dünyanın yaşadığı bu olumsuz durumu, KKTC gençliği insanlık dışı bir ambargo uygulaması ile 47 yıldır yaşamaktadır” dedi.

Ülke insanının üzerinde oluşan psikolojik ve sosyolojik baskı boyutunun, uluslararası spor kamuoyu tarafından farkına varılması ümidini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda, bir sonraki olimpizm gününü kutlayacağımız 2022 yılında, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunun ortadan kalkacağı, siyasetin spora olumsuz yönde müdahalesinin olmayacağı ve en önemlisi gençlerimizin tüm dünya gençliğiyle birlikte olimpizm ruhunu doyasıya yaşayacağı bir yıl olması temenni ve beklentimizdir.”