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Milli sporcular, Erdoğan'a elde ettikleri başarıları anlattı

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Milli sporcular, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a elde ettikleri başarıları ve dereceleri anlattı...

21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:05
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Milli sporcular, Erdoğan'a elde ettikleri başarıları anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Türkiye Milli Takımlarında yer alan Kıbrıslı Türk Sporcular, Milli atletler Yiğitcan Hekimoğlu, Tuğba Aydın, Taygun Artan Özcihan, Milli Voleybolcu Merve Çelebi, Milli Atıcı Salih Hafız’ı kabul ederek görüştü.

Milli sporcularımız görüşme sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uluslararası arenada elde ettikleri başarıları ve kazandıkları dereceleri anlatarak, Kıbrıslı Türk sporcular olarak Türk milli takımlarında yer almaktan ve Türkiye bayrağı ile yarışmalara katılmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını belirttiler.

Kıbrıslı Türk Sporcular, Türkiye Cumhuriyeti sayesinde dünyaya açıldıklarını ve ülkemize şans verilirse KKTC bayrağı ile de bu başarıları elde etmek istediklerini ifade ettiler.

Genç sporcular, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her daim yanlarında olduğunu, elde ettikleri her başarıda kendilerini kutladığını ifade ederek, teşekkür ettiler.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmekten ve spor alanında elde ettikleri başarıları kendileriyle paylaşmaktan onur duyduklarını ifade ettiler.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Milli SporcularErdoğan
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