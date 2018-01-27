Milli takım hocası turnuvaya katılmak için gelmişti!

Star Kıbrıs gazetesinde yer alan habere göre KKTC'ye Türkiye’den Tekvanto turnuvasına katılmak için gelen TC Milli Taekwondo hocası zanlı Nusret Saldıran tasarrufundaki uyuşturucu ile ülkeye girerken yakalandı. Zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı.

Kurtbir, huzurda bulunan zanlı Nusret Saldıran’ın 26 Ocak tarihinde saat 12.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkemize giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, alınan ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.